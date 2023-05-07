После года волонтерской помощи кромчанин отправится в зону СВО солдатом
За время поездок с гуманитарными грузами мужчина сдружился с военнослужащими и теперь будет стоять с ними плечом к плечу.
Кромчанин Александр Поляков начал поддерживать российских военнослужащих в первый же месяц СВО. Он объединил жителей района под девизом "Своих не бросаем" – собирал гуманитарную помощь и сам отвозил ее военнослужащим.
За год мужчина сдружился с солдатами и решил отправится служить, но перед этим он отвезет посылку танкистам.
Решение зрело у кромчанина давно. Он изучил, что нужно солдату на передовой, закупил все необходимое и отправился в военкомат. Лишь потом он признался родным. Они – поддержали.
Продолжат борьбу за Победу и здесь, в тылу. Волонтерское движение "Своих не бросаем" останется на связи с передовой.