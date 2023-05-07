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18:00, 7 мая 2023 года

После года волонтерской помощи кромчанин отправится в зону СВО солдатом

За время поездок с гуманитарными грузами мужчина сдружился с военнослужащими и теперь будет стоять с ними плечом к плечу.


Кромчанин Александр Поляков начал поддерживать российских военнослужащих в первый же месяц СВО. Он объединил жителей района под девизом "Своих не бросаем" – собирал гуманитарную помощь и сам отвозил ее военнослужащим.

За год мужчина сдружился с солдатами и решил отправится служить, но перед этим он отвезет посылку танкистам.

Решение зрело у кромчанина давно. Он изучил, что нужно солдату на передовой, закупил все необходимое и отправился в военкомат. Лишь потом он признался родным. Они – поддержали.

Продолжат борьбу за Победу и здесь, в тылу. Волонтерское движение "Своих не бросаем" останется на связи с передовой.


Мария Семак
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