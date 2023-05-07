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15:00, 7 мая 2023 года 14 мая в Орле пройдет общеуниверситетский День открытых дверей Мероприятие пройдет в Фундаментальной библиотеке Орловского госуниверситета.





14 мая в Фундаментальной библиотеке Орловского государственного университета на Каменской площади, 1 пройдет общеуниверситетский День открытых дверей. Торжественное открытие "Дня абитуриента" начнется в 11:00. С приветственным словом выступит ректор ОГУ Александр Федотов.



Регистрация пройдет с 10:00 до 10:45. Также это можно сделать по ссылке. С 10:00 до 11:00 и с 12:00 до 13:00 будут работать коммуникативные площадки институтов и факультетов. С 11:30 до 12:00 в актовом зале пройдет встреча с ответственным секретарем приемной комиссии ОГУ Константином Ререкиным. Он расскажет об особенностях приемной кампании 2023 года.





Артем Ежаков



