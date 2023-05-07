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13:00, 7 мая 2023 года Андрей Клычков поручил привести в порядок входную группу музея Тургенева в Орле Музей ремонтировали к 450-летию города, однако сейчас фасадная часть пребывает не в лучшем состоянии.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков на встрече с руководителем департамента культуры Натальей Георгиевой поручил облагородить входную группу музея Тургенева. Его ремонтировали несколько лет назад, к 450-летию города, но сейчас штукатурка продолжает осыпаться.



Тогда, в пору "юбилейной стройки", работы не были приняты. Музей выдавал претензии подрядчику, рабочие пытались восстановить обваливающееся покрытие фасада, но тщетно. Сейчас принято решение, что пока что, в качестве временной меры, входную группу закроют баннером. В дальнейшем она будет отремонтирована.



- Поскольку это федеральное имущество, заказчиком ремонтных работ выступало Министерство культуры РФ, которое в настоящее время продолжает вести работу с подрядчиками по вопросу качественного выполнения ремонта, - отметила Наталья Георгиева.



На баннер нанесены будут изображения, связанные с литературной Орловщиной. Его разработают и установят до 10 июня 2023.





Ольга СУПОНЕВА



