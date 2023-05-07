Главная » Новости



16:00, 7 мая 2023 года В Орле задержали карманника, промышлявшего в маршрутках Мужчине вменяют два эпизода кражи телефонов у пассажирок.





В Орле полицейские установили подозреваемого в двух карманных кражах. Преступления совершались в маршрутках. Как сообщили в региональном УМВД, у первой потерпевшей пропал телефон за 12 тысяч рублей, у второй – за 15 тысяч. На преступный промысел мужчина выходил утром и вечером.



41-летнего фигуранта отправили под стражу. Гаджеты он успел продать. Сейчас мужчину проверяют на аналогичные преступления на территории Орла.





Артем Ежаков



