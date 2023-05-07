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11:20, 7 мая 2023 года В День Великой Победы каждый может присоединиться к акции "Бессмертный полк" В этом году она пройдет в новом формате.





Поддержать акцию можно, прикрепив фото героя семьи на автомобиль. Пусть в этот день наши герои будут с нами.





