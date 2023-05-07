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11:06, 7 мая 2023 года В многоэтажке на Емлютина в Орле из-за электросамоката случился пожар Больше 20 человек было спасено и эвакуировано пожарными.





Утром 7 мая в спальном районе Орла, на улице Емлютина, случился пожар в многоэтажном доме. Сотрудники МЧС спасли 12 человек, еще 14 были эвакуированы.



Все случилось около девяти часов: огонь разбушевался в квартире на пятом этаже. На место происшествия прибыли пожарные сразу из двух частей, к тому моменту густой черный дым шел из окон. Из горящей квартиры пожарные спасли мужчину и девочку-подростка, были спасены люди из смежных квартир, жильцов подъезда эвакуировали. Благодаря тому, что спасатели прибыли в течение нескольких минут, удалось избежать трагических последствий.



- На телефон 101 поступало много сообщений от очевидцев о происходящем, мы понимали, что ситуация сложная, есть опасность распространения огня и травмирования людей, поэтому к месту были направлены дополнительные силы и средства по повышенному номеру сложности пожара, - рассказал Михаил Баев, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области.



С пламенем удалось справиться в течение 15 минут. Предположительной причиной пожара в МЧС называют неисправность транспорта, который стоял в прихожей: электросамоката и мотоцикла. Однако точную причину возгорания еще предстоит установить.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области













Ольга СУПОНЕВА



