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12:03, 7 мая 2023 года На Наугорском шоссе Орла столкнулись "ВАЗ" и "Шкода", пострадала девушка Аварию спровоцировал молодой водитель отечественной легковушки.





18-летняя девушка пострадала при столкновении отечественной легковушки и иномарки в Орле. ДТП случилось на Наугорском шоссе вечером 5 мая.



По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, 21-летний водитель вел по Наугорскому шоссе "ВАЗ", он ехал со стороны Плещеевской улицы в направлении улицы Лескова. Молодой человек стал поворачивать налево, в районе дома №9, однако он решил не уступать дорогу двигавшейся навстречу "Шкоде". Автомобили столкнулись.



Сам юноша, а также 42-летний водитель иномарки не пострадали. А вот девушка-пассажир, ехавшая в отечественной "семерке" получила травмы. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили на домашнее лечение.



На месте работали сотрудники ГИБДД и спасатели.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области









Ольга СУПОНЕВА



