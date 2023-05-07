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12:03, 7 мая 2023 года

На Наугорском шоссе Орла столкнулись "ВАЗ" и "Шкода", пострадала девушка

Аварию спровоцировал молодой водитель отечественной легковушки.


18-летняя девушка пострадала при столкновении отечественной легковушки и иномарки в Орле. ДТП случилось на Наугорском шоссе вечером 5 мая.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, 21-летний водитель вел  по Наугорскому шоссе "ВАЗ", он ехал со стороны Плещеевской улицы в направлении улицы Лескова. Молодой человек стал поворачивать налево, в районе дома №9, однако он решил не уступать дорогу двигавшейся навстречу "Шкоде". Автомобили столкнулись.

Сам юноша, а также 42-летний водитель иномарки не пострадали. А вот девушка-пассажир, ехавшая в отечественной "семерке" получила травмы. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили на домашнее лечение. 

На месте работали сотрудники ГИБДД и спасатели.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области 




Ольга СУПОНЕВА
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