воскресенье 7.05.2023 15:29:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

10:37, 7 мая 2023 года

Орловская делегация лично поздравила ветеранов из ЛНР с Днем Победы

Орловцы навестили участников Великой Отечественной, проживающих в Троицком районе.


Троицкий район Луганской народной республики - подшефная Орловской области территория. Накануне Дня Победы проживающие здесь ветераны Великой Отечественной войны не остались без поздравлений и внимания. Их навестила делегация с Орловщины по поручению губернатора Андрея Клычкова.

Глава Орловского округа Роман Жуков, вместе с коллегами, зашел в гости к ветеранам с подарками и теплыми словами. В 2023 году жители ЛНР впервые встречают священный праздник, как граждане России. Гости услышали истории о войне от ее свидетелей, а также осмотрели условия проживания ветеранов. 

- Наша святая обязанность – помнить и чтить ветеранов, проявлять заботу и внимание ко всем, кто, не жалея себя отстоял Родину. Мы искренне гордимся их ратными и трудовыми подвигами. И мы обязаны победить ради будущего, ради того, чтобы жители страны больше никогда не видели ужасов войны, - отметил Андрей Клычков. 

Фото: orel-region.ru




Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.