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10:37, 7 мая 2023 года Орловская делегация лично поздравила ветеранов из ЛНР с Днем Победы Орловцы навестили участников Великой Отечественной, проживающих в Троицком районе.





Троицкий район Луганской народной республики - подшефная Орловской области территория. Накануне Дня Победы проживающие здесь ветераны Великой Отечественной войны не остались без поздравлений и внимания. Их навестила делегация с Орловщины по поручению губернатора Андрея Клычкова.





Глава Орловского округа Роман Жуков, вместе с коллегами, зашел в гости к ветеранам с подарками и теплыми словами. В 2023 году жители ЛНР впервые встречают священный праздник, как граждане России. Гости услышали истории о войне от ее свидетелей, а также осмотрели условия проживания ветеранов.





- Наша святая обязанность – помнить и чтить ветеранов, проявлять заботу и внимание ко всем, кто, не жалея себя отстоял Родину. Мы искренне гордимся их ратными и трудовыми подвигами. И мы обязаны победить ради будущего, ради того, чтобы жители страны больше никогда не видели ужасов войны, - отметил Андрей Клычков.



Фото: orel-region.ru









Ольга СУПОНЕВА



