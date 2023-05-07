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9:43, 7 мая 2023 года Андрей Клычков о громком звуке в Ливнах: "Работает авиация" Губернатор успокоил ливенцев, обеспокоенных резким шумом.





Глава Орловской области Андрей Клычков успокоил жителей Ливенского района, которые накануне услышали резкий звук. Громкий и внезапный звук взбудоражил ливенцев поздним вечером 6 мая, было около 23 часов.



В сообществах Ливенского района Вконтакте стали появляться догадки о том, что за внезапный шум донесся до жителей. Губернатор объяснил ливенцам ситуацию.



- Уважаемые жители, не переживайте пожалуйста. Это работает наша авиация, - написал Андрей Клычков под обсуждениями Вконтакте.













Ольга СУПОНЕВА



