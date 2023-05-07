воскресенье 7.05.2023 15:29:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

10:00, 7 мая 2023 года

Росгвардейцы из зоны спецоперации поздравили орловцев с Днем Победы

Бойцы записали видео для своих земляков.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков поделился видеозаписью, которую прислали военнослужащие-росгвардейцы из зоны специальной военной операции. Бойцы поздравили земляков с наступающим праздником - Днем Победы.

- Дорогие наши сограждане, уважаемые ветераны! День Победы - это всенародный праздник, это дань памяти мужества, отваги нашего народа, который пусть и дорогой ценой, но одержал победу над фашизмом. Сейчас главная задача - обеспечить мирную и спокойную жизнь последующих поколений. Каждый из нас понимает масштаб ответственности и готов выполнить свой воинский и гражданский долг. Не подведем, выстоим и вновь одержим победу, - обратились военнослужащие к жителям Орловской области.

Бойцы поздравили всех земляков с 78-летием с момента окончания Великой Отечественной войны. 

- Как их великие предки, они сражаются за мир и порядок на территории нашей Родины, защищают нас, свои семьи, жен и детей. Это подвиг, который мы будем вечно помнить и чтить, - подчеркнул губернатор Андрей Клычков. 


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.