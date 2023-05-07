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10:00, 7 мая 2023 года Росгвардейцы из зоны спецоперации поздравили орловцев с Днем Победы Бойцы записали видео для своих земляков.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков поделился видеозаписью, которую прислали военнослужащие-росгвардейцы из зоны специальной военной операции. Бойцы поздравили земляков с наступающим праздником - Днем Победы.



- Дорогие наши сограждане, уважаемые ветераны! День Победы - это всенародный праздник, это дань памяти мужества, отваги нашего народа, который пусть и дорогой ценой, но одержал победу над фашизмом. Сейчас главная задача - обеспечить мирную и спокойную жизнь последующих поколений. Каждый из нас понимает масштаб ответственности и готов выполнить свой воинский и гражданский долг. Не подведем, выстоим и вновь одержим победу, - обратились военнослужащие к жителям Орловской области.



Бойцы поздравили всех земляков с 78-летием с момента окончания Великой Отечественной войны.



- Как их великие предки, они сражаются за мир и порядок на территории нашей Родины, защищают нас, свои семьи, жен и детей. Это подвиг, который мы будем вечно помнить и чтить, - подчеркнул губернатор Андрей Клычков.





Ольга СУПОНЕВА



