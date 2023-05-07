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9:00, 7 мая 2023 года

Две тонны груза передал Кромской район Орловщины солдатам под Кременную

На этом направлении служит много военных из разных уголков Орловской области.


Перед Днем Победы орловским военнослужащим из родного региона доставлена большая посылка с необходимыми вещами. Земляки собрали помощь для солдат, служащих под Кременной.

В этот раз посылку формировал Кромской район Орловской области. На данном направлении сражается много военнослужащих из разных районов Орловщины. Бойцам привезли посылку с фонарями и спальными мешками, инструментами и одеждой, продуктами и сигаретами, средствами гигиены и бытовой химией. Закуплены и переданы медикаменты. 

- Прежде всего, благодарю жителей и бизнес Кромского района за поддержку земляков. Какие бы сложности у нас не были, ребятам во много раз сложнее. Они рискуют своими жизнями ради нашей безопасности. И делают это достойно, защищают мир и спокойствие. В их победах – есть наш вклад, в неудачах – наши недоработки. Народ и армия всегда были единым целым. И наш долг сегодня – создать надежный тыл и ускорить приближение долгожданной Победы, - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По его поручению в регионе регулярно идет сбор посылок для наших бойцов. 


Ольга СУПОНЕВА
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