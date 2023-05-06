В Орловской области поздравят всех ветеранов с Днем Победы

Слова благодарности услышат 82 человека.

Иван Митрофанович Макаров для встречи с депутатом Госдумы Ольгой Пилипенко надел пиджак. Во время Великой Отечественной войны Иван Митрофанович был минометчиком, а затем работал шофером. Сейчас ветеран почти не видит и плохо слышит, но чувство юмора не утратил.

И Виктор Баранов встретил Победу под Прагой. Он служил в автополку. С женой, которую зовут Олимпиада, ветеран отметит 68 лет совместной жизни.

Всего в Орловской области в живых осталось 82 ветерана. Каждый получит поздравления с наступающим праздником.