Орловцам напомнили о новых форматах шествия "Бессмертный полк"

К акции может присоединиться каждый желающий.

В 2023 году привычного формата проведения "Бессмертного полка" не будет, однако портреты героев массово появятся на дорогах. Автомобилистам предложили закрепить фотографии участников Великой Отечественной войны на окнах машин.

Портреты героев появятся на одежде и бейджах. Также орловцы могут сменить аватары в социальных сетях на фотографии участников Великой Отечественной. С помощью специального бота на официальной странице "Бессмертного полка" за несколько минут можно получить обработанное фото с тематической надписью.