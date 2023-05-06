В Орле устранят дефекты на улице Ленина

Мэр Орла Юрий Парахин попросил жителей бережнее относиться к городу.

Мэр Орла с главой Советского района и директором "Спецавтобазы" прошли по улице Ленина. В ближайшее время будет составлена дефектная ведомость по всем проблемам: сколам, провалам, надписям.

Глава города Орла рассказал, что в областной столице остаются места, где разбита плитка, бордюры, сломаны лавки и поделился снимками. По словам Парахина, иногда это следствие проделок вандалов.

– Все дефекты исправим, а вас, уважаемые жители, прошу бережнее относиться к нашему городу, - написал Юрий Парахин в социальных сетях.



Фото: Юрий Парахин



