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16:39, 6 мая 2023 года

В Орле устранят дефекты на улице Ленина

Мэр Орла Юрий Парахин попросил жителей бережнее относиться к городу.


Мэр Орла с главой Советского района и директором "Спецавтобазы" прошли по улице Ленина. В ближайшее время будет составлена дефектная ведомость по всем проблемам: сколам, провалам, надписям.

Глава города Орла рассказал, что в областной столице остаются места, где разбита плитка, бордюры, сломаны лавки и поделился снимками. По словам Парахина, иногда это следствие проделок вандалов.

Все дефекты исправим, а вас, уважаемые жители, прошу бережнее относиться к нашему городу, - написал Юрий Парахин в социальных сетях.

Фото: Юрий Парахин




Сергей Силаев
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