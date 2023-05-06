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16:00, 6 мая 2023 года В Орловской области водитель сбил лося ДТП произошло на трассе М-2 "Крым".





Под Орлом на 451-ом километре трассы М-2 "Крым" 34-летний мужчина, управлявший "Фольксваген Поло", столкнулся с лосем. В результате ДТП водитель улетел в кювет, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области. В каком состоянии остался лось, не уточняется.



Фото: УГИБДД УМВД по Орловской области





Сергей Силаев



