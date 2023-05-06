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18:47, 6 мая 2023 года В каждой семье есть герои, о которых помнят 9 мая каждый орловец может присоединиться к акции "Бессмертный полк"





Чтобы почтить память своего деда или прадеда, можно оформить его портрет на сайте https://www.polkrf.ru/ и прикрепить на авто.









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