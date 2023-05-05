Орловцы могут помочь Веронике Васильевой пройти реабилитацию

Девочка страдает структурной фокальной эпилепсией.

Орловчанка Вероника Васильева появилась на свет с травмой новорожденного, которая стала причиной приступов эпилепсии. Девочка перенесла за жизнь несколько сложных операций. Травма стала причиной отказа левой руки. Теперь левую руку и ногу нужно все время разрабатывать, поэтому без реабилитации в специализированных центрах не обойтись.



Чтобы помочь девочке, нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "ДЕТИ" и любую сумму. Например, "ДЕТИ 100". Владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте "Русфонда".