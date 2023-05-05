В Орловской области отремонтируют пять ФАПов в 2023 году

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20:21, 5 мая 2023 года
В Орловской области отремонтируют пять ФАПов в 2023 годуЗаконтрактованы уже три объекта.
Об этом в ходе прямого эфира 5 мая рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
– За последнюю пятилетку построено или отремонтировано 47 фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году добавим еще пять ФАПов, три из которых уже законтрактованы, - отметил глава региона.
Клычков уточнил, что речь идет о медпунктахт в Покровском, Хотынецком, Ливенском, Свердловском и Малоархангельском районах.
Сергей Силаев