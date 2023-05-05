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16:30, 5 мая 2023 года
В Орле установлена система защиты от беспилотников"Купол безопасности" развернут над Детским парком.
В Орле, над одним из самых посещаемых мест, заработала современная система защиты от беспилотных летательных аппаратов. Запуск произведен после поручения Андрея Клычкова и при помощи отечественной компании.
- Мы неоднократно обсуждали с коллегами вопросы безопасности в регионе и в целом ситуацию. Одно из тех мест, которое у нас является одним из самых узнаваемых, посещаемых - Детский парк города Орла, он стал визитной карточкой, где дети гуляют с родителями, - отметил Андрей Клычков.
Инвестор Сергей Жигарев подчеркнул, в свою очередь, что в России есть и существует социально-ответственный бизнес, который готов помогать.
- Безопасность наших граждан - дело святое, - заявил инвестор.
Главе региона рассказали о том, что система установлена, опробована, защита от беспилотников в зоне действия оборудования есть. А главный орловский полицейский - Юрий Савенков - высоко оценил технические возможности новой системы:
- Обстановка сейчас такая, что сейчас острая необходимость в таких системах. Будем надеяться, что еще больше укрепится безопасность пребывания наших граждан на улице.
Вести-Орёл