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16:30, 5 мая 2023 года В Орле установлена система защиты от беспилотников "Купол безопасности" развернут над Детским парком.





В Орле, над одним из самых посещаемых мест, заработала современная система защиты от беспилотных летательных аппаратов. Запуск произведен после поручения Андрея Клычкова и при помощи отечественной компании.



- М ы неоднократно обсуждали с коллегами вопросы безопасности в регионе и в целом ситуацию. Одно из тех мест, которое у нас является одним из самых узнаваемых, посещаемых - Детский парк города Орла, он стал визитной карточкой, где дети гуляют с родителями, - отметил Андрей Клычков.



Инвестор Сергей Жигарев подчеркнул, в свою очередь, что в России есть и существует социально-ответственный бизнес, который готов помогать.



- Безопасность наших граждан - дело святое, - заявил инвестор.



Главе региона рассказали о том, что система установлена, опробована, защита от беспилотников в зоне действия оборудования есть. А главный орловский полицейский - Юрий Савенков - высоко оценил технические возможности новой системы:



- Обстановка сейчас такая, что сейчас острая необходимость в таких системах. Будем надеяться, что еще больше укрепится безопасность пребывания наших граждан на улице.









Вести-Орёл



