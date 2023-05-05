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19:30, 5 мая 2023 года Орловцу изменили срок заключения с условного на реальный за "пьяное" ДТП Мужчина проведет три года в колонии-поселении.





Орловский областной суд изменил приговор первой инстанции в отношении мужчины, совершившего "пьяное" ДТП. В результате аварии серьезно пострадал человек. Сначала водителя осудили на три года условно, но после обжалования условное наказание заменили на трехлетнее заключение в колонии-поселении. Как сообщили в пресс-службе суда, осужденный не возмещал нанесенный вред здоровью и не извинялся перед потерпевшим.



Из материалов дела следует, что накануне аварии осужденный в течение дня и ночи выпил полтора литра водки, а на следующий день, около 14:00, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поехал в село Березовка Покровского района – помочь приятелю зарезать быков. По пути мужчина выехал на встречку и врезался в другую машину. В ней пострадал человек, он получил множество переломов.





Артем Ежаков



