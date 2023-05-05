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14:55, 5 мая 2023 года В Орле с 11 по 13 мая пробудет ковчег с мощами Георгия Победоносца Святыню доставят по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.





В Орле с 11 по 13 мая пробудет ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщили в Орловской епархии.



Святыню торжественно встретят в 11 мая в 20:30 в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери. Молебное пение совершит митрополит Орловский и Болховский Тихон. 2 мая в 6:00 святые мощи будут перенесены в Успенский (Михаило-Архангельский) собор. Он будет открыт для посещения с 6:00 до 22:00.



Здесь также совершат молебны с акафистом великомученику Георгию Победоносцу. 13 мая в 19:00 пройдут торжественные проводы святыни.





Артем Ежаков



