В музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" впервые представили объекты современного искусства
Там открылась выставка казанского фотографа и галериста Диляры Байчуриной "Улитка на склоне".
В Спасском-Лутовинове разместилась необычная экспозиция. Впервые в выставочном зале музея-заповедника представлены объекты современного искусства. Выставка работ казанского фотографа и галериста Диляры Байчуриной, получила имя "Улитка на склоне".
Работы демонстрируются в сопровождении мультимедийной композиции и стихотворений орловского журналиста и писателя Льва Литинского.