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13:00, 5 мая 2023 года Орловские акушерки принимают поздравления с профессиональным праздником Впервые младенец чувствует тепло именно их рук.





5 мая отмечается Всемирный день акушерки. Впервые младенец чувствует тепло именно их рук. В год акушерки Орловской области помогают появиться на свет более пяти тысячам детей.



Роддом на Посадской – первое родовспомогательное учреждение Орловской области. Ему уже больше 70 лет. Перинатальный центр моложе, сюда стекаются самые сложные случаи беременности.



У акушерок даже есть патологии, которых они страшатся больше всех – это эклампсия, кровотечение и другие осложнения у мамочек. Но пока не было случая, чтобы акушерки не справились.





Елена Литинская



