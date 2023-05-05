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18:00, 5 мая 2023 года

ФК "Орел" проведет первый домашний матч нового сезона

Представляем вам традиционный анонс спортивных событий на выходные от ГТРК "Орел".


6 мая футбольный клуб "Орел" проведет первый домашний матч в рамках Первенства союза футбольных федераций "Центр". Наша команда примет на своей площадке "Урожай" из Волгоградской области. Матч начнется в 13:00 на главном поле стадиона имени Ленина. Вход для болельщиков – свободный. Орловцы в данный момент лидируют в таблице, добившись двух разгромных побед в двух стартовых турах.

Орел принимает Всероссийские соревнования по велосипедному спорту. За медали борются порядка сотни спортсменов в возрасте 15 – 16 лет. 6 мая – последний соревновательный день. Старт гонки запланирован на территории гипермаркета «Лента» с разворотом перед перекрестком с ул. Бурова и перед перекрестком с ул. Кузнецова. Спортсмены постарше проедут 40 километров, младшие спортсмены – 20 километров.

В Орле состоится Чемпионат ЦФО по спортивной борьбе грэпплинг. Награды будут разыграны в классическом варианте борьбы, а также в дисциплине "грэпплинг-ги", где используется специальная форма. Турнир пройдет на базе мегакомплекса на Кромском шоссе, 4. Начало – 11:00.


Анастасия Дорохова
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