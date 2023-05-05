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11:00, 5 мая 2023 года Орловские полицейские выявили сильнейших в стрельбе из пистолета и автомата В региональном УМВД состоялся чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.





В УМВД России по Орловской области состоялся традиционный чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Сотрудники ведомства соревновались в меткости стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



В командном зачете в своих группах первые места заняли коллективы ОМВД России "Орловский", ОМВД России по Малоархангельскому району и экспертно-криминалистического центра УМВД.



В личном первенстве среди мужчин отличился сотрудник УМВД России по городу Орлу Алексей Хотеев. Он стал лучшим в стрельбе и из пистолета, и из автомата. Среди женщин точнее всех из пистолета стреляла сотрудница ЭКЦ Татьяна Гончарова.



Фото: УМВД России по Орловской области





Артем Ежаков



