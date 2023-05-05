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10:00, 5 мая 2023 года Свыше 200 человек пострадали от укусов клещей в Орловской области Четверть случаев пришлась на детей.





В Орловской области по состоянию на 4 мая к медикам с укусами клещей обратились 204 человека, 62 из которых – дети. Случаи присасывания паразитов отмечены в 12 муниципальных образованиях региона. Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, заражений иксодовым боррелиозом (он же болезнь Лайма) нет. Клещевой энцефалит в области не регистрируется.



От клещей обработано 176 гектаров общественных территорий. Всего планируется опрыскать от паразитов 350 гектаров.





Артем Ежаков



