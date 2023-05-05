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9:30, 5 мая 2023 года В Орловской области 10 медиков пополнили районные больницы по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" Специалисты получат финансовую поддержку.





В 2023 году в медучреждения Орловской области по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" трудоустроены 10 человек. Об этом сообщил региональный информационный портал.



Кадрами пополнились медучреждения Орловского муниципального округа, Залегощенского, Колпнянского, Новосильского, Глазуновского, Новодеревеньковского и Урицкого районов. Например, в Нарышкинскую ЦРБ устроилась врач-хирург.



Специалисты получат финансовую поддержку. По программе "Земский доктор" медикам выплатят от одного до полутора миллиона рублей. По программе "Земский фельдшер" – от 500 до 750 тысяч рублей.





Артем Ежаков



