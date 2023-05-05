В орловском санатории "Дубрава" смогут проводить медицинскую реабилитацию для участников СВО

Такую возможность обсуждали на выездном заседании комитета областного совета.

Единовременно реабилитацию в санатории "Дубрава" могут проходить реабилитацию до 150 пациентов, в том числе и бесплатно, с помощью полиса ОМС. Речь об этом шла на выездном заседании комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству Орловского облсовета.



В 2023 году санаторию "Дубрава" на реабилитационные программы были выделены средства из федерального и областного бюджетов – 21 миллион рублей. В санатории ждут поставки аппарата УЗИ экстра-класса, тренажеров для кистей рук, ног. Часть оборудования уже поступила и внедрена в работу.