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20:30, 4 мая 2023 года

Андрей Клычков встретился с потомком писателя Ивана Тургенева

Глава региона пообщался с праправнучкой двоюродной сестры именитого орловца.


Встреча прошла в литературном музее имени Тургенева. В ней приняли участие сотрудники культурного учреждения, директор музея-заповедника Спасское-Лутовиново Сергей Ступин, праправнучка двоюродной сестры Ивана Тургенева Наталья Чаурская и ее муж Умберто Сомилене.

Губернатор поблагодарил Наталью Чаурскую за то, что она не забывает свои корни и уже не в первый раз приезжает на Орловщину.

– Орловская область – родина многих писателей, но среди них Иван Сергеевич Тургенев занимает особое место. Во многом именно благодаря его роли, его творческому наследию сегодня Орёл носит статус третьей литературной столицы России, а Орловскую область по праву называют "тургеневским краем", - цитирует пресс-служба правительства главу региона.

Также гости узнали о том, что после гибели Тургеневского дуба из его корней пробился новый росток. Наталья Чаурская во время встречи поделилась воспоминаниями о жизни писателя и отметила, что ее всегда принимают с теплотой на Орловщине. 

Фото: пресс-служба правительства Орловской области                                                          




Сергей Силаев
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