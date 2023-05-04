В Орловскую область поставят вакцину от кори

Поставка должна состояться в ближайшее время.

В департаменте здравоохранения региона прокомментировали публикации по поводу отсутствия вакцины от кори на Орловщине. Как отметили в департаменте, пока вакцины для взрослых от заболевания пока действительно нет, однако препарат для детей есть в наличии, а в случае возникновения очага инфекции, в регионе есть необходимый резервный запас вакцины.

– Ситуация с отсутствием вакцины от кори связана с высокой загрузкой завода-производителя. Сейчас, как и многие другие регионы, мы ожидаем поставку вакцины, которая должна состояться в ближайшее время, - пояснили в департаменте.

В Орловской области никто не заболел корью с начала 2023 года. Доля привитых от вируса кори в регионе превышает 98%.