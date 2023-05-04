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19:30, 4 мая 2023 года В Орел ввезли тысячи саженцев деревьев из Сербии Поставку проконтролировал Россельхознадзор.





Ведомство провело проверку партии саженцев яблони, которые ввезли в Орловскую область. Деревья прибыли из Сербии в адрес компании Краснодарского края.



Все ли в порядке с документами, нет ли карантинных и генно-модифицированных организмов - эти исследования провели специалисты надзорного ведомства. С 347 тысячами молодых яблонь все оказалось в порядке. Выданы акты карантинного контроля, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.





Ольга СУПОНЕВА



