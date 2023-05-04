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18:00, 4 мая 2023 года Губернатор Клычков присвоил звание "Ветеран труда" 71 орловцу Документ подписан 3 мая.





Указ главы региона опубликован на сайте областного правительства. В список вошли жители Орла, Ливен, Мценска, Болховского, Верховского, Дмитровского, Знаменского, Ливенского, Малоархангельского, Новодеревеньковского, Урицкого, Хотынецкого, Шаблыкинского районов, а также Орловского муниципального округа. Звание присваивается женщинам, имеющим трудовой стаж не менее 40 лет, мужчинам – не менее 45 лет. Из них 20 лет и 22 года и шесть месяцев соответственно должны быть на территории Орловской области. Ветеранам труда положен ряд льгот: ежемесячная выплата, компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсация за услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов.





Сергей Силаев



