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8:30, 5 мая 2023 года Орловца оштрафовали за попытку откупиться от ответственности за нарушение при перевозке детей Мужчина заплатит 10 тысяч рублей.





В Ливнах местного жителя оштрафовали за попытку дать взятку автоинспектору. Как сообщили в прокуратуре, мужчина хотел дать деньги полицейскому за то, чтобы тот закрыл глаза на нарушение требований к перевозке детей. Правоохранитель от предложения отказался. Приговор суда – штраф в размере 10 тысяч рублей.



Вердикт не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Артем Ежаков



