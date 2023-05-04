В Орловской области обсудили добычу полезных ископаемых

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17:25, 4 мая 2023 года
В Орловской области обсудили добычу полезных ископаемыхСовещание прошло 4 мая в областной администрации.
Заседание комиссии провел первый заместитель губернатора региона в правительстве Орловской области Владимир Ивановский. Участники совещания обсудили корректировку правил землепользования и застройки в целях поиска и добычи полезных ископаемых.
– Корректировка необходима в целях разведки и добычи полезных ископаемых известняков строительных на участке № 1 Мценского месторождения и песков строительных на участке недр Лобынцевский-1. Также это необходимо для повышения целевых показателей по увеличению объема жилищного строительства за счет строительства многоквартирного жилого дома в Орле по улице Андрианова, - сообщили в пресс-службе областного правительства.
Помимо этого, корректировка нужна для изменения границ поселка Зеленый шум в Орловском муниципальном округе. По итогам совещания было рекомендовано направить материалы в администрацию Малоархангельского района для публичных слушаний.
Фото: пресс-служба правительства региона
Сергей Силаев