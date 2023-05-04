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17:25, 4 мая 2023 года

В Орловской области обсудили добычу полезных ископаемых

Совещание прошло 4 мая в областной администрации.


Заседание комиссии провел первый заместитель губернатора региона в правительстве Орловской области Владимир Ивановский. Участники совещания обсудили корректировку правил землепользования и застройки в целях поиска и добычи полезных ископаемых.

Корректировка необходима в целях разведки и добычи полезных ископаемых известняков строительных на участке № 1 Мценского месторождения и песков строительных на участке недр Лобынцевский-1. Также это необходимо для повышения целевых показателей по увеличению объема жилищного строительства за счет строительства многоквартирного жилого дома в Орле по улице Андрианова, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Помимо этого, корректировка нужна для изменения границ поселка Зеленый шум в Орловском муниципальном округе. По итогам совещания было рекомендовано направить материалы в администрацию Малоархангельского района для публичных слушаний.

Фото: пресс-служба правительства региона 




Сергей Силаев
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