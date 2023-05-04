Орловцев примут в мае несколько специалистов в семейном МФЦ

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18:45, 4 мая 2023 года
Орловцев примут в мае несколько специалистов в семейном МФЦПубликуем график на текущий месяц.
Жителей областной столицы примут представители социального фонда, управления Росреестра, департамента соцзащиты, управления службы судебных приставов, управления Роспотребнадзора и другие специалисты.
– Если нет возможности приехать лично на прием, свой вопрос специалисту вы можете задать по телефону 30-34-36, позвонив в указанный день и время, - уточнили в официальном сообществе семейного МФЦ Орла.
Многофункциональны центра находится по адресу: улица Комсомольская, 102, а.
Фото: Семейный МФЦ Орла
Сергей Силаев