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18:45, 4 мая 2023 года Орловцев примут в мае несколько специалистов в семейном МФЦ Публикуем график на текущий месяц.





Жителей областной столицы примут представители социального фонда, управления Росреестра, департамента соцзащиты, управления службы судебных приставов, управления Роспотребнадзора и другие специалисты. – Если нет возможности приехать лично на прием, свой вопрос специалисту вы можете задать по телефону 30-34-36, позвонив в указанный день и время, - уточнили в официальном сообществе семейного МФЦ Орла. Многофункциональны центра находится по адресу: улица Комсомольская, 102, а.



Фото: Семейный МФЦ Орла





Сергей Силаев



