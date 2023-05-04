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16:03, 4 мая 2023 года Андрей Клычков встретился с многодетными семьями Орловской области Губернатор пообщался с родными мобилизованных и родителями двойняшек.









- Они гордость Орловщины. И наша главная задача - обеспечение комплексной социальной поддержки таких семей, - отметил глава региона.





В Орловской области сейчас за каждой семьей участников СВО закреплен куратор от социальной службы: поддержка армии не ограничивается отправкой гуманитарных грузов. О встрече с многодетными орловцам губернатор отозвался тепло.





- Мы пообщались, обменялись мнениями, обсудили насущные вопросы, которые я взял на свой личный контроль. Всем вновь зарегистрированным многодетным семьям вручены дипломы и памятные медали "Многодетная семья Орловской области". Работа по поддержке многодетных семей Орловщины и семей мобилизованных будет продолжена на всех уровнях и по всем необходимым темам, - О встрече с многодетными семьями глава Орловской области рассказал в своих официальных аккаунтах в соцсетях. Губернатор пообщался с орловцами, чьи мужчины мобилизованы, а также с теми, у кого недавно родилась двойня.- Они гордость Орловщины. И наша главная задача - обеспечение комплексной социальной поддержки таких семей, - отметил глава региона.В Орловской области сейчас за каждой семьей участников СВО закреплен куратор от социальной службы: поддержка армии не ограничивается отправкой гуманитарных грузов. О встрече с многодетными орловцам губернатор отозвался тепло.- Мы пообщались, обменялись мнениями, обсудили насущные вопросы, которые я взял на свой личный контроль. Всем вновь зарегистрированным многодетным семьям вручены дипломы и памятные медали "Многодетная семья Орловской области". Работа по поддержке многодетных семей Орловщины и семей мобилизованных будет продолжена на всех уровнях и по всем необходимым темам, - резюмировал Андрей Клычков.





Ольга СУПОНЕВА



