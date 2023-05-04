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16:30, 4 мая 2023 года В Орловской области полицейские помогли эвакуироваться жильцам загоревшегося дома Все произошло в селе Знаменское.





Сотрудники пункта полиции МО МВД России "Хотынецкое" помогли эвакуироваться жильцам загоревшегося дома. Младший лейтенант Владислав Арифанов, капитан Данила Ставцев и старший лейтенант Александр Михалев ехали в служебном автомобиле по селу Знаменское и увидели дым, клубящийся из подвала дома №6 по улице Мира.



Один из правоохранителей вызвал пожарных, а двое других принялись стучать в двери квартир, сообщая о необходимости эвакуации. Время было позднее, и часть жильцов уже спали, поэтому помощь полицейских пришлась кстати. В инциденте никто не пострадал.



Видео: пресс-служба УМВД России по Орловской области





Артем Ежаков



