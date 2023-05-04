В Орле сменится подрядчик, ремонтирующий поликлинику №2

Компания, с которой ранее заключили контракт, не справилась с обязанностями.

Об этом в ходе прямого эфира 3 мая сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

– По второй поликлинике: мы сейчас расторгаем контракт для того, чтобы заключить его с новым подрядчиком. Подрядчик, который выиграл, оказался "стол и стул". Выиграл, а работать ни возможности, ни сил, ни желания, - отметил Клычков.

Губернатор заявил, что подрядная организация желала получить аванс. По словам главы региона, региональные средства сохранены, работы будут продолжены после заключения нового контракта.