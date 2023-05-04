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15:37, 4 мая 2023 года К военным мемориалам в Орле 4 мая возложили цветы Накануне Дня Победы город вспоминает героев.





Церемонии возложения цветов сегодня проходят во всех районах Орла. В памятным местам горожане несут гвоздики, чтобы почтить воинов, сражавшихся за мир.



Участие в патриотических акциях, приуроченных к Дню Победы, принимают члены ветеранских и молодежных организаций, общественники, сотрудники мэрии, студенты и просто неравнодушные жители областного центра. Так, памятные букеты легли к подножию монумента в сквере Танкистов, памятника танкистам-фрунзенцам, памятнику Георгию Жукову.



Состоялось возложение и на братском кладбище жертв фашизма и захоронении Крестительского кладбища, сообщает пресс-служба администрации Орла.











Ольга СУПОНЕВА



