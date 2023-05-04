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15:12, 4 мая 2023 года

С начала 2023 года в реализацию нацпроектов на Орловщине вложено 2,6 миллиарда рублей

Самая большая сумма направлена на реализацию национального проекта "Образование".


За несколько месяцев 2023 года в Орловской области освоено 2,6 миллиарда рублей по национальным проектам. Самая большая сумма, 479 миллионов, вложена в реализацию нацпроекта "Образование".

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков на совещании с главами орловских городов и районов. Указанная сумма составляет 29% от общего объема выделенных средств. Меньше чем за месяц на финансирование национальных проектов в Орловской области пошло 780 миллионов рублей.

Судя по инфографике, которую приводит телеграм-канал "Телеграммы из Орла", крупная сумма направлена также в реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" - более 162 миллионов рублей. Профинансированы также проекты "Жилье и городская среда" - 47 миллионов, "Малое и среднее предпринимательство" - более 32 миллионов, столько же вложено в нацпроект "Здравоохранение", а 28, 4 миллиона  - в проект "Культура". 

Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА
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