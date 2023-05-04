Орловский пенсионер хранил в доме 140 мин времен Великой Отечественной войны

Находку обнаружили в заброшенном погребе.

Боеприпасы уже уничтожены при содействии сотрудников ОМОН Росгвардии, проводится проверка. Ранее сотрудники подразделений уголовного розыска по Свердловскому району и управления регионального УМВД получили информацию о том, что в деревне Березовка Свердловского района могут храниться боеприпасы в заброшенном строении.

Информация подтвердилась. В заброшенном погребе, который находится рядом с территорией, где ранее проживал умерший в 2017 году местный житель, полицейские нашли 140 мин.

– Боеприпасы были изъяты и уничтожены при содействии сотрудников ОМОН Росгвардии. В настоящее время назначены экспертизы, проводится проверка, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Фото и видео: пресс-служба УМВД России по Орловской области