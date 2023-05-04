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14:40, 4 мая 2023 года Орловские росгвардейцы разместили портреты ветеранов войны на служебных автомобилях Ведомство присоединилось к новому формату "Бессмертного полка".





К новым форматам "Бессмертного полка" присоединились орловские росгвардейцы. Они разместили портреты родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, на стеклах патрульных автомобилей.



За плечами каждого есть история предка, проявившего мужество и героизм в те страшные годы. Семья полицейского Игоря Арещенко хранит историю Евдокии Марченко. Простая работница хлебозавода приняла решение уйти на фронт добровольцем. Получилось со второй попытки – она была принята в зенитный артиллерийский полк. Получив ранение, вернулась в строй и воевала до самой победы. Полицейский заступил на службу с ее портретом.





Евгения Пьянова



