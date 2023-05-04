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14:23, 4 мая 2023 года Андрей Клычков провел встречу с военнослужащим СВО Боец спецоперации Владимир поблагодарил за регулярно оказываемую гуманитарную помощью.





Встречу с военнослужащим, участвующим в спецоперации, губернатор Орловской области провел в здании обладминистрации. Андрей Клычков пообщался с участников боевых действий Владимиров.



Орловский воин поблагодарил главу региона за регулярную помощь, которую оказывают орловцы военнослужащим. Он передал слова благодарности от солдат за моральную и материальную поддержку.



В свою очередь губернатор поблагодарил бойца и его сослуживцев, пожелал им успешного выполнения поставленных задач.





Ольга СУПОНЕВА



