В 2023 году акция "Бессмертный полк" пройдет в другом формате

Иной формат выбран в целях безопасности.

Чтобы поддержать акцию, прикрепите портрет ветерана на стекло автомобиля или на одежду. Празднично оформить портрет можно на сайте бессмертного полка России:

https://www.polkrf.ru/





А перед 9 мая орловцы могут заменить фото профиля в социальных сетях на фотографии героя своей семьи.