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13:11, 4 мая 2023 года Губернатор Андрей Клычков поучаствовал в селекторе по региональному развитию Совещание провел Марат Хуснуллин.





Селекторное совещание состоялось 4 мая. Провел его первый зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин. От Орловской области поучаствовали в обсуждении регионального развития губернатор Андрей Клычков, его первый заместитель в региональном Правительстве Владимир Ивановский, руководитель департамента ЖКХ Григорий Шайкин, а также прокурор Орловской области Алексей Тимошин.



В центре внимания участников совещания стояли вопросы и проблемы ЖКХ. Марат Хуснуллин обозначил основные болевые точки отрасли, планы по разрешению имеющихся сложностей. Он подчеркнул, также, что сегодня стоит задача по системной модернизации сферы ЖКХ, так как касается она напрямую каждого россиянина: это и ремонт домов, и переселение граждан из аварийного жилья.



- В Орловской области план 2022 года по капитальному ремонту МКД реализован в полном объеме: отремонтировано 253 многоквартирных дома. В этом году запланирован капитальный ремонт 238 многоквартирных домов. В настоящее время отремонтировано 42 дома. Расселено свыше 30 тысяч квадратных метров аварийного жилья, более 2 тысяч жителей региона стали новоселами, - прокомментировали в пресс-службе Правительства Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



