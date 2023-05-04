Главная » Новости



12:45, 4 мая 2023 года В центре Орла после столкновения с "Киа" перевернулась "Шкода" В ДТП никто не пострадал.





4 мая в 10:10 возле здания УМВД России по Орловской области на улице Тургенева произошло ДТП с участием двух легковых иномарок. По предварительным данным, водитель "Киа" при начале движения не уступил дорогу "Шкоде", что закончилось столкновением машин. От удара "Шкода" перевернулась. В аварии обошлось без пострадавших.













Артем Ежаков



