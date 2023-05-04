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15:30, 4 мая 2023 года На Орловщине стартовал региональный этап Президентских состязаний В них участвуют школьники пятых и шестых классов.





В Орловской области стартовал региональный этап Всероссийских спортивных соревнований "Президентские состязания".



Школьники пятых и шестых классов со всех районов региона в течение трех дней будут бороться за возможность попасть в финал, который пройдет в Краснодарском крае – в лагере "Орленок". Кто это будет, станет известно 5 мая. Участвуют по пять городских и сельских класс-команд из Болхова, Ливен, Мценска, Орла, Краснозоренского, Кромского, Ливенского, Новодеревеньковского, Мценского районов.



Ребята соревнуются в спортивном многоборье, эстафетном беге, бадминтоне, баскетболе, мини-футболе, волейболе, шахматах, спортивном ориентировании, а также в творческих и теоретических конкурсах.



На федеральный этап поедут по одной команде из сельской и городской школ.





Ирина Костина



