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12:13, 4 мая 2023 года Губернатор Орловской области поручил отложить отключение горячей воды до 1 июня Решение связано с похолоданием.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время совещания с главами муниципальных образований поручил отложить отключение горячей воды до 1 июня.

– Прогноз погоды нестабильный. У нас до второй половины мая потепления не будет. Поэтому прошу собрать все графики и не допускать отключение горячей воды до 1 июня. Держать этот вопрос на контроле, – цитирует губернатора тг-канал "Телеграммы из Орла".





Артем Ежаков



