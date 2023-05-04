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14:00, 4 мая 2023 года Орловщина вошла в десятку лучших регионов страны по активности в голосовании по благоустройству Свой выбор сделали больше 50 тысяч жителей.





В Орловской области до 31 мая продолжается голосование по выбору объектов для благоустройства в 2024 году. Свой выбор сделали больше 50 тысяч жителей региона. Это позволило Орловщине войти в десятку лучших в стране по активности в голосовании.



В Орле с самого начала лидировал городской парк, но его обошел сквер Гуртьева. Проголосовать можно на Госуслугах или обратившись к волонтерам, штабы которых находятся в каждом районе города.





Юлия Опанасюк



