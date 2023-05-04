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17:00, 4 мая 2023 года В Орловской области продолжается первый этап зачисления первоклассников в школы Прием заявлений продлится до 30 июня.





В Орловской области до 30 июня продолжается первый этап зачисления первоклассников в школы. Идет зачисление льготных категорий и тех, кто живет рядом со школой. Будет и второй. Он пройдет с 6 июля до 5 сентября. В этот период заполняются свободные места вне зависимости от места проживания. С этого года заявление на поступление в школу можно подать через Госуслуги.



Преимущество в зачислении предоставляется нескольким льготным категориям – это дети участников СВО, сотрудников полиции, уголовно-исправительной системы, противопожарной службы, таможенников. Преимущественным правом зачисления пользуются дети, братья и сестры которых уже учатся в образовательном учреждении. Не оставляют без поддержки и семьи беженцев.





Мария Семак



