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17:00, 4 мая 2023 года

В Орловской области продолжается первый этап зачисления первоклассников в школы

Прием заявлений продлится до 30 июня.


В Орловской области до 30 июня продолжается первый этап зачисления первоклассников в школы. Идет зачисление льготных категорий и тех, кто живет рядом со школой. Будет и второй. Он пройдет с 6 июля до 5 сентября. В этот период заполняются свободные места вне зависимости от места проживания. С этого года заявление на поступление в школу можно подать через Госуслуги.

Преимущество в зачислении предоставляется нескольким льготным категориям – это дети участников СВО, сотрудников полиции, уголовно-исправительной системы, противопожарной службы, таможенников. Преимущественным правом зачисления пользуются дети, братья и сестры которых уже учатся в образовательном учреждении. Не оставляют без поддержки и семьи беженцев.


Мария Семак
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